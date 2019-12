Un calendario per raccontare la città scatto dopo scatto

Un calendario che racconta la città attraverso gli scatti di chi la ama. E’ questo il risultato del contest fotografico “Sabaudia con i miei occhi” ideato dall’associazione Sabaudia Culturando.

Giunto alla IV edizione, il contest ha lo scopo di dare vita ad un viaggio tra le bellezze di Sabaudia, grazie alla sensibilità di chi le osserva con i propri occhi, apprezzandone le peculiarità naturalistiche, architettoniche e, per l’edizione 2019, anche sportive: infatti, l’Associazione, in occasione del percorso di avvicinamento al 2020, che vedrà Sabaudia protagonista nel mondo dello sport con lo svolgimento della prima tappa della Coppa del Mondo di canottaggio, ha deciso di aggiungere il tema dello sport, elemento imprescindibile per la città.

Questa IV edizione ha visto la partecipazione di 60 fotografi amatoriali che hanno consegnato altrettante visioni della città, componendo un quadro sfaccettato dai mille colori e suggestioni. Gli scatti sono stati sottoposti alla commissione del contest composta dai fotografi Maurizio Verdecchia, Mirko Sperlonga e Marco Mincarelli, dal sindaco di Sabaudia Giada Gervasi, dagli sportivi Alessio Sartori (canottiere e vicesindaco) e Luca Marin (nuotatore), dal presidente dell’Associazione Sabaudia Culturando Ilaria Pallocchini e dal vice presidente Laura Plata.



La commissione ha valutato l’attinenza ai temi proposti, la qualità generale dell’immagine e l’originalità interpretativa, decretando i primi 3 classificati che sono stati premiati durante l’inaugurazione della mostra fotografica tenutasi a settembre: Marco Ballin, 1° premio assoluto; Alessandro Sanna, 2° premio assoluto; Francesco De Marchis, 3° premio assoluto.

Come già accaduto nelle passate edizioni, con le 12 fotografie più votate è stato quindi realizzato il calendario “Sabaudia 2020” presentato durante l’inaugurazione della mostra: una iniziativa che ha ricevuto molti apprezzamenti negli anni passati e che, nell’intento dell’Associazione, potrà essere utile per promuovere l’immagine di Sabaudia. Un calendario che per le feste natalizie sta andando letteralmente a ruba e che in molti troveranno tra i regali.