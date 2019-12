Potenziamento del sistema di videosorveglianza, progetto approvato

Nel corso degli anni, nel Comune di Latina è stato realizzato un sistema di videosorveglianza che ad oggi risulta essere così costituito:

32 telecamere in diversi punti della città, visibili presso la centrale operativa della Polizia Locale;

8 telecamere posizionate presso il Parco San Marco (4) e il Parco Kennedy (4);

3 telecamere dislocate presso il sito del mercato comunale;

50 telecamere dislocate sul Lungomare Lato Foce Verde;

Oltre all’opportunità di ripensare il sistema di videosorveglianza, negli ultimi tempi è subentrata anche l’obbligo dell’adeguamento alle Direttive Europee riguardante l’armonizzazione dell’uso delle frequenze. È quindi stato possibile ripensare in maniera unitaria l’intero sistema di videosorveglianza, realizzato in tempi diversi e in assenza di una visione d’insieme.

Il progetto che è stato approvato dall’amministrazione Coletta, attraverso una delibera di giunta (393/2019) si dividerà in tre lotti e, per la realizzazione dei primi due, prevederà una spesa di 145.618,60 euro.

LOTTO 1

Disattivazione della banda 17 ghz e bonifica del sito presso la Torre Pontina. Installazione e configurazione di una nuova rete 5 ghz con utilizzo di postazioni quali: Pensile Gran Sasso, Torre Comunale, Pensile Aspromonte, Comando Polizia Local. Connessione del sistema di videosorveglianza con le sale operative di Questura e Comando Provinciale dei Carabinieri.

LOTTO 2

Creazione di nuovi punti di videosorveglianza a Borgo Sabotino, Borgo Faiti, Borgo Podgora, Borgo Grappa e ampliamento della postazione presso le autolinee. Riconfigurazione e riallaccio delle postazioni in ombra. Riconfigurazione e connessione all’intero sistema di videosorveglianza dell’area della stazione ferroviaria di Latina Scalo.

LOTTO 3

Sistemazione e connessione degli impianti di videosorveglianza presenti presso la Marina di Latina.