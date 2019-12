Forti piogge e acqua torbida, accertamenti in corso nel sud pontino. E’ quanto fa sapere la società Acqualatina per quanto riguarda le sorgenti di Capodacqua e Mazzoccolo. I Comuni interessati dal fenomeno sono: Santi Cosma e Damiano, Castelforte, Formia, Gaeta, Minturno e Spigno Saturnia. Il problema come già accennato è stato provocato dalle forti piogge delle ultime ore.