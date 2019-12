“Spigno Christmas Village”, il programma della tre giorni natalizia

Entra nel vivo la programmazione natalizia promossa dall’amministrazione comunale di Spigno in collaborazione con le associazioni del territorio. In Piazza Dante, infatti, a partire dalle ore 16.00 di sabato 21 aprirà le porte lo “Spigno Christmas Village”, progetto realizzato con il contributo della Regione Lazio nell’ambito delle manifestazione “Le Feste delle Meraviglie”. Il progetto nasce dall’idea di vivere il periodo natalizio come un momento di festa e convivialità per tutta la comunità, grazie alla partecipazione di tante associazioni locali che realizzeranno stand per la degustazione dei prodotti tipici locali, a partire da “lo zeppolone”, prodotto riconosciuto De.co dalla Regione Lazio e dall’ANCI nell’ambito dell’iniziativa “Origine Comune, la frittata ceca e le zeppole e tante altre specialità spignesi. Ogni sera peculiarità che esaltano lo spirito natalizio e il clima dei monti aurunci, accompagnate dei suoni e canti del folklore caratteristico spignese. Divertimento per piccoli e grandi con tanti laboratori, saltimbanco e attrazioni natalizie. “Spigno Christmas Village, realizzata con il contributo della Regione Lazio, non solo è tra le iniziative di aggregazione di questo periodo natalizio, ma esalta il senso di appartenenza alla nostra comunità perché crea rete tra tante realtà associative del nostro territorio. È l’occasione di stare insieme, promuovere i nostri prodotti locali e divertirci nel pieno spirito natalizio – commenta i Sindaco Salvatore Vento”.

PROGRAMMA

Sabato 21 dicembre – Ore 15.30, consegna dei doni natalizi ai diversamente giovani “over 80” presso il Centro Diurno Comunale per Anziani di Piazza Canzana.

Apertura “Spigno Christmas Village”, in Piazza Dante dalle ore 16,00 enogastronomia, folk, tradizione, intrattenimento, artigianato locale, laboratori “riciclosi” a cura delle associazioni spignesi; Alle ore 18.00 arrivo della Luce di Betlemme a cura del gruppo Agesci “Castelforte 1”.

Domenica 22 dicembre – “Spigno Christmas Village”, presso l’atrio delle scuole elementari di Piazza Dante, dalle ore 16,00 esibizione natalizia della “Soul and Dance” di Antonella Macera. A seguire enogastronomia, folk, tradizione, intrattenimento, artigianato locale, laboratori “riciclosi” a cura delle associazioni spignesi;

Alle ore 17.30 Spettacolo di Magia.

Lunedi 23 dicembre – “Spigno Christmas Village”, in Piazza Dante dalle ore 16,00 enogastronomia, folk, tradizione, intrattenimento, artigianato locale, artigianato locale, laboratori “riciclosi e di ceramica”, a cura delle associazioni spignesi; Ore 16.30 Spettacolo del Fachiro; Ore 19.00 Concerto di Natale presso la Chiesa di San Giovanni Battista in Piazza Dante organizzato dalla Parrocchia di San Giovanni Battista in Spigno Saturnia; Trenino Natalizio per le vie del paese.