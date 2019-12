Latina sostenibile: ogni studente riceverà una borraccia in alluminio

Al rientro dalle vacanze natalizie tutti i bambini e i ragazzi iscritti alle mense scolastiche di Latina, da quest’anno gestite da Dussmann Service, riceveranno una borraccia in alluminio con logo del Comune e dell’Azienda.

L’iniziativa fa parte di un progetto più ampio che Dussmann Service sta portando avanti in sintonia con il Comune di Latina, con lo scopo ridurre i rifiuti e incentivare la cultura del riciclo e del riuso. Il programma generale è stato presentato durante i lavori della Consulta Comunale Politiche Scolastiche del 29 novembre 2019, alla presenza dell’assessore Gianmarco Proietti, del dirigente Umberto Cappiello, del r.u.p. Carla Cerroni e dei referenti dell’azienda, e negli incontri, tenuti nel ristrutturato centro cottura di via Po, con i membri delle commissioni mensa nei pomeriggi del 22 ottobre e 17 dicembre 2019.

Tra le novità portate avanti da Dussmann Service anche il potenziamento dei dispositivi per microfiltrare l’acqua direttamente nei refettori dove mangiano i bambini, già in funzione da diverse settimane in molte scuole e presto disponibile anche negli altri istituti scolastici di Latina. Dussmann si è impegnata sin da subito anche all’utilizzo di stoviglie in policarbonato e di lavastoviglie al fine di ridurre l’utilizzo della plastica.

L’attenzione al dettaglio è ciò che da oltre quarant’anni distingue Dussmann Service dalla concorrenza. Top player del mercato, l’Azienda opera nell’interesse della salute e del benessere dei più piccoli, garantendo all’utenza dei suoi servizi di ristorazione scolastica solo il meglio della sua offerta.

Dussmann Service

Il Gruppo Dussmann impiega oltre 70.000 persone in 17 paesi. Dussmann Service fornisce l’intera gamma di servizi di facility: Pulizia, Catering, Sicurezza e Reception, Servizi Tecnici ed Energy Management. Nel 2018, il gruppo Dussmann a livello globale ha realizzato un fatturato oltre 2 miliardi di euro, di cui circa 507 Milioni a livello nazionale, che lo rende uno dei più grandi provider di multi-servizi privati di tutto il mondo.