Maltrattamenti in famiglia, uomo finisce nei guai

Nel corso del pomeriggio del 30 maggio ad Aprilia, i Carabinieri, hanno arrestato su decisione del Tribunale di Latina un cittadino classe 93, residente ad Aprilia censurato per reati contro la persona ed in materia di sostanze stupefacenti, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, poiché resosi responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, reiterate nel tempo, anche durate il periodo di esecuzione degli arresti domiciliari, nei confronti della sorella e della madre anch’egli residenti ad Aprilia.

L’arrestato dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di Latina, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.