Donna aggredita da un cane, gli abitanti di Fossignano organizzano un “Dog day”

“La scorsa settimana a Fossignano, in una traversa di via le Salzare, una signora è stata aggredita insieme al suo amico a quattro zampe da un altro cane, fuoriuscito da un’abitazione privata. Purtroppo non è la prima volta che si sentono accadere vicende simili, ad Aprilia e non solo, molte volte anche con conseguenze drammatiche”, racconta il presidente del comitato di quartiere, Valentino Di Leno. “Ho ricevuto la signora presso la nostra sede, in cui ha raccontato della disavventura e del trauma subito. E’ possibile mai che una persona non abbia la libertà di passeggiare nel nostro quartiere in tranquillità? Immediatamente abbiamo espresso vicinanza e solidarietà. Siamo certi che il problema non è tanto l’altro cane che ha aggredito, ma il proprietario di quel cane che non ha saputo col tempo gestire e capire che poteva essere un pericolo per le persone e per gli altri animali”.

“La donna ha sporto denuncia presso i carabinieri e siamo certi che anche le istituzioni faranno tutto ciò che la legge prevede in questi casi nei confronti del proprietario di quel cane, se lo avesse custodito nel modo corretto oggi la signora non avrebbe subito questo trauma e non avrebbe ora il terrore di uscire di casa per fare una semplice passeggiata. Molti bambini frequentano quella via e non vorremmo assolutamente dover parlare di altri episodi simili. Pertanto, il comitato di quartiere per dimostrare vicinanza e sensibilizzare tutti i concittadini ha organizzato un ‘Dog day’ venerdì 7 giugno alle 17.30 presso il cortile della sede Frangipane”.





L’evento è svolto con la collaborazione dell’addestratore cinofilo Tiziano Quirici, uno dei residenti di Fossignano, che si è offerto di incontrare – a titolo gratuito – tutte le persone che vorrebbero consigli sulla custodia e su come condurre il proprio amico a quattro zampe in sicurezza. “Durante l’incontro darà informazioni riguardo alla sua offerta per un corso base gratuito a tutti i cittadini del quartiere”, dice il comitato. “Pensiamo che sia il modo migliore per poter sensibilizzare le persone che hanno cani nel nostro quartiere e poterli tenere in sicurezza sia dentro, che fuori le proprie abitazioni”.