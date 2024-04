Terracina, firmato il protocollo Life Turtlenest di Legambiente

Legambiente Terracina insieme a referenti nazionali del progetto internazionale Life Turtlenest, coordinato da Legambiente nazionale e cofinanziato dall’Unione Europea, partecipa alla Giornata del Mare e della Cultura Marinara 2024, un evento di grande rilevanza vista la numerosa partecipazione di cittadini, appassionati del mare, scuole, associazioni e istituzioni, giunto ormai alla sua quarta edizione.

La Giornata è organizzata dalla locale Associazione Nazionale Marinai d’Italia, in collaborazione con le locali Guardia Costiera e Lega Navale Italiana e patrocinata dalla Regione Lazio, Provincia di Latina e Comune di Terracina. Per tutta la mattina del 30 aprile, a partire dalle 9, verrà allestito sul tratto di arenile antistante piazzale Aldo Moro (ex Lido) a Terracina un variegato campus per attività ludico-educative, organizzato dalle principali associazioni ambientaliste, animaliste, cinofile, sportive, culturali, escursioniste, durante il quale verranno predisposti moduli teorico-pratici, laboratori didattici ed esercitazioni veliche e di salvataggio rivolti a tutte le scuole di ogni ordine e grado e aperto a tutti i cittadini e gli amanti del mare.





Presso lo stand del Circolo Legambiente Terracina “Pisco Montano” (pos.1) il 30 aprile verrà presentato un modulo teorico-pratico sulla biodiversità marina con la presentazione di alcune specie rare di conchiglie appartenenti alla collezione privata del socio e membro del direttivo di Legambiente Terracina P. Trillò e in collaborazione con la squadra Tartawatchers di Legambiente Terracina verrà lanciato ufficialmente in Provincia di Latina il progetto internazionale Life – TurtleNest, cofinanziato dalla Unione Europea, coordinato da Legambiente con un vasto partenariato internazionale che mira a migliorare la protezione dei siti di nidificazione in tutto il Mediterraneo in importante sinergia nel Lazio e in Provincia di Latina con Tartalazio – la Rete regionale del Lazio per il recupero, il soccorso, l’affidamento e la gestione delle tartarughe marine e in collaborazione con tutti i portatori di interesse istituzionali e di categoria. Verranno effettuate dimostrazioni con personale formato e addestrato dotato di specifici educational e simulation kit, utilizzo di droni e simulazioni di ricerca e protezione nidi con un Tartadog specificamente selezionato e addestrato da Enci – Ente Nazionale Cinofilia Italiana.

Il Comune di Terracina riconoscendo l’impegno della squadra Tartawatchers di Legambiente Terracina – che da anni opera sul territorio a salvaguardia dei nidi ed è diventata una realtà tra le più organizzate del Lazio anche grazie alla continua formazione di Tartalazio e Legambiente – e la validità del progetto Life Turtlenest, ha firmato un protocollo di intesa con Legambiente impegnandosi a tutelare questa specie protetta lungo tutto il litorale comunale e anche il Sib – Sindacato Italiano Balneari Lazio ha sottoscritto un protocollo di impegno con Legambiente per tutti i propri associati.