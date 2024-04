Violenza a pubblico ufficiale, domiciliari per un 63enne di Cisterna

I Carabinieri della locale Stazione hanno eseguito un ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare nei confronti di un cittadino di 63 anni residente a Cisterna di Latina. L’ordine è stato emesso dal Tribunale di Latina per il reato di violenza a Pubblico Ufficiale, commesso nell’anno 2010 ai danni del personale della Polizia Locale.

Il cittadino coinvolto dovrà scontare 8 mesi di pena detentiva nel proprio domicilio. La vicenda risale a diversi anni fa, ma la legge non dimentica.