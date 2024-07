Resistenza a pubblico ufficiale, nei guai un 55enne

Nel corso della serata di sabato ad Aprilia, i Carabinieri intervenivano in supporto alla polizia locale, poiché a seguito di controllo di soggetti scaturito da schiamazzi provenienti da un parcheggio, veniva identificato in cittadino classe 69 residente ad Aprilia rifiutava di fornire le proprie generalità.

All’arrivo dei militari operanti, lo stesso si dava alla fuga: qualche istanti dopo veniva bloccato e iniziava con gli stessi una colluttazione nella quale uno dei due militari rimaneva contuso.





Il 55enne veniva posto in arresto e portato presso gli uffici del Reparto Territoriale Carabinieri di Aprilia per le formalità di rito.

L’arrestato, veniva sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso l’abitazione della compagnia sita in Aprilia così come disposto dall’Autorità Giudiziaria in attesa del rito direttissimo.