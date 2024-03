Chiara Stroia, nuovo brano nel giorno della Festa della donna

Un nuovo brano, un album ed un libro: la primavera del 2024 porta tantissime novità per la musicista e cantante Chiara Stroia. Venerdì 8 marzo, infatti, esce ‘Upa Neguinho’, nuovo brano dell’artista di Fondi, lanciata a livello internazionale dopo gli studi al conservatorio ed una serie di collaborazioni con star del calibro di Ricky Martin, tanto per citarne uno.

Upa Neguinho è il primo singolo del nuovo lavoro discografico dal sapore italo-brasiliano di Chiara Stroia e sarà disponibile da venerdì 8 marzo su tutte le piattaforme digitali in streaming. Il brano, così come tutto il disco, esce per l’etichetta Totally Imported.





La soddisfazione di Chiara Stroia è palpabile ed evidente: “Questo brano, insieme all’album intero rappresenta per me il risultato di anni di studi intensi e di passione per il mondo della musica brasiliana”, ha detto la cantante e musicista fondana. “La scelta del brano infatti riporta da vicino un universo che ha dato tanto alla musica internazionale e che mi ha letteralmente stregato da un po’ di anni a questa parte”.

Anche la copertina del brano Upa Neguinho è opera di Chiara: una tela ideata e realizzata direttamente da lei.

Il 12 aprile uscirà il nuovo album, disco appunto italo-brasiliano dal titolo ‘Alma’. Il lavoro conterrà brani inediti ed alcuni editi riarrangiati dalla stessa Chiara Stroia. Al disco, registrato a Roma, hanno collaborato musicisti di calibro. Questa la line-up: Giacomo De Carolis (chitarra), Alessandro Del Signore (contrabbasso/basso), Alessandro Forte (batteria). Gianluca Siscaro (sound engineer).

Ma le novità non finiscono qui. Chiara Stroia ha in serbo una nuova sorpresa: sempre in aprile uscirà fresco di stampa, un libro. “Argomento? La musica brasiliana, la cosiddetta MPB naturalmente!”, dice l’artista con grande soddisfazione, sottolineando come nel libro, edito da GaEle edizioni, ci sia materiale molto interessante sul tema, con interviste inedite a musicisti brasiliani molto famosi. Per l’uscita del libro è in preparazione anche un evento speciale, i cui dettagli verranno rivelati prossimamente direttamente dall’artista fondana.