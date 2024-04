Abusi edilizi nell’azienda agricola: sequestri e denunce ad Aprilia

Il 12 aprile carabinieri e personale dell’Ufficio tecnico del Comune di Aprilia sono intervenuti presso un’azienda agricola, in seguito a un esposto presentato il 2 aprile e relativo alla realizzazione di opere edilizie prive dei necessari permessi. I militari, in collaborazione con i tecnici comunali, hanno condotto un sopralluogo che ha portato alla luce lavori non autorizzati.

L’azienda in questione, specializzata nell’allevamento di suini, è stata trovata impegnata nel smantellamento della copertura di un capannone contenente amianto. Tale operazione prevedeva la sostituzione del tetto con materiale idoneo. Inoltre, è stata riscontrata la realizzazione di un muro di cinta in cemento armato con paletti in ferro e rete metallica per delimitare la proprietà. Parte del muro, lungo circa 265 metri, era già stato completato, mentre una porzione di circa 84 metri era ancora in fase di costruzione.





Le autorità hanno accertato la mancanza di autorizzazioni valide per entrambi i lavori eseguiti, procedendo pertanto al sequestro penale dell’ultimo tratto del muro ancora in fase di realizzazione. Il custode giudiziario nominato è stato lo stesso titolare dell’azienda.

Al titolare dell’azienda, un cittadino classe ’73, è stato contestato il reato di esecuzione di lavori edili senza autorizzazione, violando l’articolo 44, comma 1, lettera b del d.p.r. 380/01 e l’articolo 110 del codice penale. Inoltre, sono stati deferiti all’autorità Giudiziaria in concorso di reato i rappresentanti della ditta incaricata dei lavori, rispettivamente classe ’29 e ’69.