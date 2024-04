Torna la pioggia, ma nel prossimo week end farà nuovamente caldo

Il caldo di questi giorni, sicuramente anomalo per il periodo, che ci ha fatto piombare in un anticipo del mese successivo, dovrebbe vedere una pausa.

Mercoledì è previsto il passaggio di una perturbazione anche nel sud del Lazio. Parliamo di qualche pioggia, che dovrebbe segnare un meteo variabile per tutta la giornata con particolare attenzione alla mattinata quando comunque le piogge non dovrebbero essere intense.





Le temperature potrebbero tornare nella media del periodo, e dunque leggermente più fresche. Ma attenzione a non cantare vittoria per gli amanti del clima mite. Il prossimo fine settimana, infatti, potrebbe riportare la colonnina di mercurio a risalire in modo anche importante.

Nel week end le temperature potrebbero essere addirittura leggermente più calde del fine settimana passato che già aveva fatto registrare un caldo record per essere nella prima settimana di aprile con tante persone al mare e a cercare il primo bagno di stagione anche sulle coste pontine.