Cade in casa e sbatte la testa, elitrasportato a Roma

Un incidente domestico ha scosso Itri ieri, quando un uomo di oltre 60 anni, di origini russe, è scivolato in via Calabretto. La comunità è rimasta in apprensione mentre l’eliambulanza atterrava sul luogo.

L’incidente è avvenuto pomeriggio, probabilmente a causa della perdita di equilibrio. La caduta è stata violenta sbattendo violentemente la testa.





L’eliambulanza è arrivata tempestivamente e ha trasportato l’uomo presso un noto ospedale della capitale. Fortunatamente, nonostante le ferite, non è stato in pericolo di vita.