Lite tra stranieri finisce a colpi di coltello: due in ospedale

Nella notte tra domenica e lunedì, un accesa discussione tra due cittadini ha avuto esiti drammatici nel comune di Cisterna di Latina. I Carabinieri del posto sono intervenuti prontamente per gestire la situazione.

Secondo quanto riportato dalle autorità, un egiziano classe 2005 e un marocchino classe 96, entrambi residenti a Cisterna di Latina, sono stati denunciati a piede libero per lesioni aggravate. L’acceso diverbio tra i due uomini ha degenerato in una violenta aggressione reciproca, durante la quale sono state utilizzate armi da taglio.





L’egiziano coinvolto è stato costretto a ricorrere alle cure mediche presso il nosocomio di Aprilia, mentre il marocchino è stato trasportato al nosocomio di Latina.

Le indagini sono ancora in corso per determinare le cause scatenanti dell’alterco e per valutare eventuali responsabilità.