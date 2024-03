Itri, il bilancio non passa: saluta l’amministrazione Agresti

Cade l’amministrazione comunale di Itri, si va verso lo scioglimento con una nuova fase commissariale.

Il tutto a seguito della non approvazione del bilancio. Il duello tra maggioranza e opposizione si è fermato sull’8 a 8 nonostante la presenza in aula del sindaco Giovanni Agresti.





Contrari al provvedimento: Antonio Fargiorgio, Elena Palazzo, Vittoria Maggiarra, Simone Di Mascolo, Alessia Mancini, Salvatore Ciccone, Giuseppe Cece e Francesco Bedendo. A favore, oltre al primo cittadino tornato in aula dopo diverso tempo per via delle condizioni di salute che lo hanno tenuto lontano dalla sfera amministrativa, il vicesindaco Giuseppe De Santis, Anna Serena Ciccarelli, Andrea Di Biase, Mario Di Mattia, Antonio Ruggieri, Gabriella Dragonetti e Salvatore Mazziotti.

Polemiche in aula, dove diversi hanno implicitamente ed esplicitamente chiesto le dimissioni che non sono arrivate; ma senza il bilancio approvato la fase commissariale è come se si fosse già aperta.

Oltre all’ultimo atto dell’amministrazione Agresti sul bilancio e il conseguente scioglimento con fase commissariale, si apre anche il giro delle alleanze che già alle precedenti elezioni aveva portato a collegamenti non proprio lineari con la storia politica di alcuni degli attori, tanto che, soprattutto nella seconda fase dell’Amministrazione, si è molto parlato di “trasformismo” come accusato da alcune forze di minoranza e da molti osservatori politici.

Con l’epilogo di ieri in consiglio comunale, è la terza volta che la macchina amministrativa a Itri salta in modo anticipato costringendo al commissariamento prefettizio.