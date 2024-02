Illuminazione pubblica, si completa il piano di efficientamento energetico

Si completa a Terracina il piano di efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica. È stato infatti approvato in giunta il progetto esecutivo dei lavori per le zone del centro storico alto, via Appia Antica e Campo Soriano. I lavori prenderanno il via a marzo, e secondo il programma termineranno entro la fine dell’anno in corso. Gli interventi punteranno ad una riqualificazione energetica in queste aree importanti di Terracina dove fino ad oggi era prevista esclusivamente la manutenzione ordinaria. Sono previsti infatti lavori di efficientamento e di restyling che andranno ad integrare e migliorare l’illuminazione pubblica in termini di qualità come anche di risparmio energetico con l’utilizzo di tecnologia led. Integrazione ma anche ammodernamento della tipologia di lampioni e corpi illuminanti, conservando e adeguando dove possibile i lampioni storici. Il progetto prevede anche quello che in gergo tecnico viene definito “spromiscuamento”, che consentirà di avere contatori dedicati esclusivamente all’illuminazione pubblica e di ottenere così un ulteriore risparmio energetico. Ci saranno anche nuove linee elettriche mentre molte delle attuali verranno sistemate, e dove necessario potenziate. Resta sempre attivo il numero verde per le segnalazioni di guasti e pronto intervento: 800339929.

«Esprimo massima soddisfazione, nella veste di presidente del consiglio comunale, a vedere completarsi un iter avviato nel luglio 2019 quando ero assessore ai Lavori Pubblici», ha dichiarato Luca Caringi. «Con l’approvazione in giunta del progetto esecutivo si darà il via a un importante intervento per la città che consentirà di mettere in sicurezza gli impianti che presentano un elevato stato di obsolescenza, adeguandoli alle normative vigenti, nonché l’ammodernamento di interi impianti di illuminazione di arredo quali Campo Soriano e via Appia Antica oltre che il rifacimento degli impianti di pubblica illuminazione ex Enel Sole, principalmente esistenti nel centro storico. Un intervento che guarda alle zone periferiche della città al pari di quelle centrali, in linea con il modus operandi che ha contraddistinto il mio impegno da amministratore di questa città».





«Questo che si realizza è un segno concreto della nostra attenzione nei confronti dell’intera Città, senza escludere alcuna area. Se fino ad oggi in alcune zone potevamo intervenire soltanto con la manutenzione ordinaria, adesso possiamo estendere su tutto il territorio comunale il piano di efficientamento energetico. Alcuni settori della città verranno finalmente illuminati, e in altri, dove necessario, ci sarà un potenziamento. Un lavoro complesso su cui da subito ci siamo impegnati per poter garantire, come è nostro dovere, un diritto di tutti i cittadini», ha dichiarato il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Claudio De Felice.

«Un altro passo importante che abbiamo fatto come amministrazione e che ci permetterà di restituire a tutti i quadranti della città, dalle zone periferiche al nostro centro storico alto, un sistema di illuminazione efficiente e sostenibile, tutto all’insegna della sicurezza e nel rispetto del decoro. Un piano che prevede moltissimi benefici, non ultimo quello del risparmio, considerato anche che con i contatori dedicati esclusivamente all’illuminazione pubblica si porrà rimedio al fenomeno della dispersione», ha dichiarato il sindaco Francesco Giannetti.