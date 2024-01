Guasto improvviso: Fondi senz’acqua nella sera di lunedì

Pomeriggio e sera di lunedì da dimenticare a Fondi dove l’acqua è andata via gradualmente durante le ore pomeridiane in alcune zone a causa di lavori e poi è stata tolta all’intero centro abitato.

Prima l’annuncio di Acqualatina parlava di un ritorno del flusso idrico entro le 20, poi una seconda comunicazione parlava del prolungamento fino alle 23.





In realtà, alla fine l’acqua è tornata gradualmente dalle 21.30 in poi. Ma non sono di cero mancate le lamentele dei cittadini.

Come ha spiegato la società che gestisce il servizio idrico si è trattato di un guasto improvviso. Da prima delle 23 il servizio era tornato regolare con la pressione buona anche ai piani alti.