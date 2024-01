San Silvestro con due auto a fuoco. Un episodio a Fondi, l’altro a Monte San Biagio

A Fondi e Monte San Biagio l’addio al 2023 è stato accompagnato da due auto a fuoco. L’incendio che ha destato maggiore allarme si è verificato nella città della Piana, in pieno centro urbano, a due passi dall’anfiteatro di piazza De Gasperi. Si è sviluppato intorno alle 22.40 del 31 dicembre in via Vitulli Longobardi, distruggendo una Volkswagen Golf parcheggiata fuori l’abitazione dell’anziano proprietario, in quei momenti in casa con la moglie.

Immediato l’allarme, che ha portato in rapida successione all’intervento squadre dei vigili del fuoco e dei Falchi della protezione civile, accompagnate in via precauzionale dai sanitari del 118.

Anche se i rilievi effettuati dai vigili del fuoco non hanno isolato evidenze che facessero propendere per il dolo, le circostanze dell’accaduto – al vaglio degli agenti del Commissariato locale – restano da chiarire.

Quando erano circa le 21, alla periferia di Monte San Biagio, in un’area a ridosso del confine con Fondi, un altro rogo d’auto. Ha interessato una Mercedes che il proprietario aveva lasciato parcheggiata presso un bar. Un episodio attenzionato dai carabinieri della Stazione locale e dai colleghi della Compagnia di Terracina.