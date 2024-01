Ospedale di Fondi, il primo nato del 2024 è Antonio. Anno chiuso con quasi 600 parti

Il primo bimbo nato nel 2024 presso l’ospedale di Fondi è stato un maschietto chiamato Antonio, figlio di una coppia del posto, mamma Angela e papà Gaetano: dal peso di tre chili e 260 grammi, ha emesso i primi vagiti allo scoccare delle 15.12 di lunedì. Un atteso fiocco azzurro che segue quello rosa dedicato a Seline, ultima nata del 2023 nell’unità operativa complessa di Ostetricia e ginecologia del “San Giovanni di Dio”: la piccola, figlia di Valentina e Valentin, coppia residente a Pontinia, si è presentata al mondo alle 21.42 dell’ultimo giorno dell’anno, con un peso di due chili e 550 grammi.

Una gioia dietro l’altra, tra i corridoi del reparto diretto dalla dottoressa Francesca Lippa. Seline è l’ultimo nome di un lungo elenco, dato che nel 2023 in Ostetricia e ginecologia sono stati accolti con perizia e amore la bellezza di 591 bebè. Numeri in costante crescita (nel 2022 i nuovi arrivati erano stati 551), e che grazie all’abnegazione delle professioniste e dei professionisti dell’ostetricia, del nido e della sala operatoria confermano ancora una volta il punto nascita fondano come un’eccellenza, capace di stagliarsi sfuggendo ai noti e annosi limiti imposti dalla carenza di personale. A fare da sfondo al gran lavoro svolto, in bella vista nel reparto, un albero di Natale speciale, che ha salutato idealmente il 2023 addobbato con i nomi e il peso di ogni neonato di dicembre, scritti su dei biglietti che giorno dopo giorno si sono fatti spazio tra le classiche palline, fino a ricoprire quasi tutto l’allestimento.