Dramma a Fondi, 14enne muore in casa. Disposta l’autopsia

Ancora choc e dolore, a stravolgere la comunità di Fondi. Mercoledì è venuto a mancare un 14enne, deceduto nella propria abitazione del centro per un probabile malore, forse riconducibile a patologie pregresse.

Di primo mattino i genitori lo hanno trovato esanime in camera, hanno lanciato l’allarme, ma poco dopo, all’arrivo dei sanitari del 118, non c’è stato altro da fare che constatare il decesso. In previsione di un trasferimento d’urgenza era stata allertata anche l’eliambulanza Pegaso, i volontari della Croce rossa italiana stavano attivando l’elisuperficie sul campo sportivo di Madonna degli angeli, poi ci si è resi conto di come fosse troppo tardi.





Dopo l’attivazione degli agenti del Commissariato cittadino, della vicenda è stata interessata la Procura di Latina, con il sostituto procuratore di turno che, per cristallizzare le circostanze del dramma e sgombrare il campo da ogni possibile dubbio, ha disposto l’esame autoptico. L’incarico sarà conferito venerdì, mentre la salma è stata trasferita all’interno della camera mortuaria del cimitero.