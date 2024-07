Perseguitati dalla vicina: misura cautelare per una donna di Latina

Nei giorni scorsi, i poliziotti della Squadra Mobile di Latina hanno eseguito la misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa con applicazione del braccialetto elettronico nei confronti di una donna di Latina, ritenuta responsabile di atti persecutori ai danni dei vicini di casa.

L’attività nasce a seguito delle denunce presentate dalle vittime, che hanno rappresentato un contesto di condotte moleste, ingiurie e minacce ricevute dalla donna, parente di una delle vittime e che le stesse condivideva una pozione di casa, un’abitazione familiare ma con ingressi separati.





“Secondo quanto rappresentato agli investigatori – spiega la Questura – l’indagata ad ogni incontro con i vicini era solita rivolgere insulti e minacce, e in alcune occasioni era arrivata fino al punto di lanciare dei sassi contro l’autovettura delle vittime e ad aizzargli contro il proprio cane di grossa taglia. Non solo, la stessa faceva in modo che il cane abbaiasse di continuo, al fine di arrecare molestia ai suoi vicini”.

“La ricostruzione fornita dalle vittime nelle denunce presentate già a partire dallo scorso 2023 ed integrate nel corso di quest’anno, è stata confermata sia da alcune registrazioni prodotte dalle vittime nelle quali risultano i contenuti minatori, sia dalle dichiarazioni di alcuni testimoni che, hanno confermato che in alcune occasioni di incontro con i coniugi, la donna avrebbe continuato ad insultarli, addirittura arrivando a sputare al loro indirizzo”.

“Un contesto di condotte minatorie ed ingiuriose, quello ricostruito dalle vittime, che li ha portati a vivere in uno stato perdurante di ansia e a temere per la propria incolumità”. Alla luce delle risultanze emerse e dei riscontri acquisiti, il pubblico ministero ha dunque disposto l’applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alle persone offese, con dispositivo elettronico di controllo.