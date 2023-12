Palestra Selciatella, quando sport e aggregazione offrono anche sicurezza

Venerdì duecento persone tra atleti e parenti hanno riempito la Sala Redini nel quartiere Selciatella di Aprilia per l’ultimo evento dei festeggiamenti dei 12 anni di attività della palestra Anaspol-Selciatella. Presente all’evento anche il vicesindaco e assessore allo Sport Vittorio Marchitti, che ha portato il saluto dell’amministrazione comunale e parlato dell’impegno del Comune di concerto anche con il Coni per offrire sempre maggiori strutture sportive alla città.

“Siamo una palestra in un quartiere di confine, anche oltre la periferia, nel mezzo della campagna pontina circondati non da palazzoni stracolmi di persone, ma da aree agricole, con case mono familiari separate tra loro da altrettanti campi arati, qualcuno ci ha definiti, rifacendosi ad una serie tv degli anni 80, come la ‘Palestra nella prateria’. La presenza di tutte queste persone dimostra invece come sia stato importante in tutti questi anni il nostro impegno per consentire proprio una sana aggregazione tra i giovani e gli adulti di questo quartiere di confine e l’aggregazione è la peggior nemica dell’insicurezza che offre la solitudine”, ha dichiarato Alessandro Marchetti, Presidente dell’Anaspol-Palestra Selciatella ringraziando il vicesindaco per il saluto portato.





“Spesso purtroppo le prime a rinunciare all’attività fisica, per contenere i bilanci familiari, sono proprio le mamme”, ha aggiunto l’istruttore di Zumba e Aerobica marziale Maria Grazia Di Cataldo. “Abbiamo dato in tutti questi anni la possibilità a donne e bambine, proprio per il nostro carattere sociale, di poter accedere allo sport”.

“I bambini e gli adolescenti, invece di stare ore davanti alla Tv e alla playstation o peggio ancora invece di girare annoiati in strada, dove c’è sempre il pericolo di un Lucignolo, in palestra imparano sani principi, a misurarsi in primis con se stessi e a cercare di migliorarsi, lezione di vita che servirà loro per tutta l’esistenza”, ha concluso Simone Marchetti, dottore in Scienze Motorie ed istruttore di Kickboxing e Fitness.