Terracina, la Festa dell’Immacolata tra presepi, luci e Babbo Natale

È stata una Festa dell’Immacolata tra Presepi, Babbo Natale, luci e celebrazioni solenni a Terracina. Il primo appuntamento ieri mattina con don Luigi Venditti, che al termine della Santa Messa nella chiesa del Santissimo Salvatore ha benedetto i presepi inaugurando la ‘Mostra di Presepi artistici e Arte Presepiale Città di Terracina’, giunta alla settima edizione, che si potrà visitare fino al 7 gennaio.

Nel primo pomeriggio, alle 15, è stata inaugurata la Casa di Babbo Natale presso l’Area Chezzi, dove il ‘padrone di casa’ si è presentato sulla sua slitta per la gioia dei tanti bambini presenti. Alle 17.45 la festa a Borgo Hermada, con un corteo luminoso che ha raggiunto la chiesa di Sant’Antonio da Padova, dove è stato benedetto il presepe e illuminato l’albero. Alle 18 le celebrazioni del vescovo Mariano Crociata nel Santuario Maria Santissima della Delibera con l’apertura dell’Indulgenza Plenaria e la benedizione e inaugurazione del presepe di Greccio.





Dopo l’accensione dell’albero luminoso di piazza Garibaldi il 2 dicembre, si è aperto così ufficialmente l’Anxur Christmas, con un calendario di oltre 30 appuntamenti pensato per grandi e bambini tra musica tradizionale natalizia, musica classica, cori gospel e artisti di strada, fino alla Befana che arriverà al Palazzetto dello Sport e a Borgo Hermada.

«Il mio ringraziamento va a tutte le associazioni che hanno lavorato tanto insieme ai nostri uffici per regalare a tutti noi momenti di festa e di svago. La presenza di tanti cittadini in queste ore è un bel segnale di comunità, e siamo già al lavoro per i tanti eventi che stiamo pensando anche per i prossimi mesi», ha dichiarato l’assessore al Turismo e ai Grandi Eventi Alessandra Feudi.

«È stato bello vedere tanta partecipazione e tanto entusiasmo. Il nostro lavoro continua per cercare di valorizzare al massimo la nostra Città, dal centro alle periferie, grazie anche all’impegno e al sacrificio delle tante associazioni che dedicano tempo e anche risorse economiche, e che costituiscono sicuramente un valore aggiunto. E continueremo in questa direzione per vivere al meglio la nostra Città in ogni stagione dell’anno», ha dichiarato il

sindaco di Terracina, Francesco Giannetti.