Discarica nel Parco del Circeo, il sequestro della guardia costiera

Venerdì la Guardia Costiera di Sabaudia ha sottoposto a sequestro penale un terreno privato ad uso agricolo poco distante dalla zona del lungomare: è stato riscontrato che era di fatto impiegato come una vera e propria discarica abusiva senza alcuna autorizzazione.

Il personale, impegnato nelle normali attività di pattugliamento del territorio di giurisdizione, si è infatti trovato davanti circa 300 metri cubi di rifiuti speciali abbandonati su una superficie di circa 1500 metri quadrati, ricadente peraltro all’interno di un’area di particolare pregio ambientale ai sensi della direttiva Habitat, la Zona di Protezione Speciale Parco Nazionale del Circeo.





E’ stato pertanto eseguito, quale atto dovuto, il sequestro d’iniziativa dell’intera area, non recintata e pertanto liberamente accessibile. Contestualmente, è stata informata la Procura di Latina ed è stato poi richiesto l’intervento dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Lazio per le attività tecniche previste per simili casistiche dal Testo Unico Ambientale.

L’attività rientra nell’ambito dello sforzo operativo che il Corpo delle Capitanerie di porto ha messo in campo ormai da tempo in materia di tutela dell’ambiente: l’articolo 195 comma 5 del Testo Unico Ambientale (Decreto Legislativo 152/2006) attribuisce infatti al Corpo la responsabilità in materia di sorveglianza e accertamento degli illeciti in violazione della normativa sui rifiuti senza limitazioni di luogo per lo svolgimento della funzione di controllo, in quanto il ciclo del rifiuto presuppone, per sua natura, che esso debba essere trasportato dal luogo di produzione verso i luoghi di recupero o smaltimento.