Pesca di frodo a Formia: sanzione da oltre 16mila euro e 120 chili di cozze sequestrate

Al termine di una specifica attività investigativa avviata dal capo del Compartimento Marittimo di Gaeta Biagio Mauro Sciarra, i militari dell’Ufficio Marittimo di Formia, a seguito di una segnalazione giunta alla sala operativa della Capitaneria di Porto di Gaeta, sono intervenuti nella località formiana di Gianola accertando la presenza di alcuni pescatori sportivi intenti alla raccolta di mitili sulla scogliera antistante.

Il personale operante interrompeva le attività illecite in corso e procedeva all’identificazione dei soggetti, andati incontro a una sanzione di 16.666 euro e al sequestro del prodotto ittico, consistente in circa 120 chilogrammi di cozze tenute in retini e cassette di plastica.





