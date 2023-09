Spedisce in ospedale la convivente e la figlioletta, 41enne arrestato

Nella notte del 9 settembre i carabinieri delle Stazioni di Sonnino e Priverno hanno tratto in arresto un 41enne residente a Sonnino, noto alle forze dell’ordine: si era reso responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia ai danni della convivente, una 37enne straniera, e della figlia minore di 7 anni, causando ad entrambe lesioni guaribili rispettivamente in 10 e 5 giorni, salvo complicazioni.

“L’evento costituisce l’ennesimo di fatti analoghi già accaduti negli ultimi mesi”, evidenziano dal Comando provinciale dell’Arma. “L’uomo per fatti analoghi era già stato denunciato, arrestato e anche sottoposto alle misure di allontanamento della casa familiare. I citati provvedimenti tuttavia sono tutti decaduti”.





L’arrestato, su disposizione del pubblico ministero di turno presso la Procura di Latina, con cui i militari si sono rapportati in piena sintonia, è stato associato presso la casa circondariale di Latina, a disposizione dell’autorità giudiziaria procedente.