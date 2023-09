Citati in giudizio per aver dato notizia di una sentenza: “Modo di intimorire giornalisti”

“Domani i cronisti di sei testate on line (Lunanotizie, H24notizie, Latina24ore, Latina oggi, Ciociaria oggi e Latinapress) dovranno presentarsi davanti all’organismo di mediazione del Tribunale di Frosinone”, ricordano dalla segreteria del sindacato Associazione Stampa Romana. Sottolineando: “A citarli in giudizio per diffamazione è stato un uomo che nel 2016 ha patteggiato una pena per rapina, scontata con l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria: chiede di essere risarcito perché la notizia è ancora presente sui siti web, notizia che però non ha mai chiesto di cancellare, esercitando il cosiddetto ‘diritto all’oblio’. A ciascun sito web sono stati chiesti 11mila euro, un tentativo di fare cassa colpendo chi ha l’unica colpa di aver pubblicato un fatto vero”. L’Associazione Stampa Romana, evidenzia il sindacato, “è e sarà al fianco dei colleghi, in una vicenda che rischia di diventare un pericoloso precedente“.