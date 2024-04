Chiede un passaggio a una conoscente, poi la picchia e la rapina: 18enne di Fondi denunciato

Giovedì, a Fondi, i carabinieri della Tenenza locale hanno denunciato in stato di libertà un 18enne disoccupato del posto, accusato di concorso in rapina. Il giovane, nella tarda serata del 3 aprile, ha chiesto ad una conoscente un passaggio in auto, ma appena giunti a destinazione l’ha aggredita colpendola con un pugno al volto, facendosi consegnare la somma di 210 euro.

In quei frangenti si sono avvicinati all’autovettura altri due soggetti, sconosciuti, uno dei quali ha strappato dalle mani della ragazza il suo cellulare, scaraventandolo a terra. Dopodiché gli aggressori si sono allontanati a bordo di un’autovettura, facendo perdere le loro tracce.





La vittima è stata poi sottoposta alle cure del caso presso l’ospedale San Giovanni di Dio e refertata con prognosi di giorni 7 per “trauma al capo e al volto”. I carabinieri indagano per identificare gli altri due soggetti coinvolti.