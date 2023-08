Arriva a Terracina la campagna sull’educazione stradale

Terracina, il 2 settembre 2023 – E..State con noi. Campagna di prevenzione e di educazione stradale della Polizia di Stato.

Nell’ambito delle iniziative promosse dalla Polizia di Stato volte a diffondere la cultura della guida responsabile e sostenibile, sabato 2 settembre 2023 a Terracina farà tappa la campagna itinerante della Polizia Stradale E…State con noi.





Per il secondo anno consecutivo sarà presente nella provincia di Latina il “Pullman Azzurro” della Polizia di Stato.

Si tratta di una vera e propria aula itinerante dotata di una sala multimediale in cui gli agenti della Polizia Stradale saranno a disposizione dei cittadini ed in particolare dei più piccoli per promuovere la cultura della guida sicura attraverso strumenti interattivi che sviluppano una maggiore percezione dei pericoli della strada.

Sarà possibile fare anche l’esperienza della distorsione visiva causata dallo stato di alterazione alcolica, indossando appositi occhiali e percorrendo un tappeto che simula un percorso stradale, oppure provare l’ebbrezza della guida virtuale mediante un simulatore presente all’interno del pullman.

Nella circostanza saranno presenti operatori della Polizia Stradale con apparecchiature e mezzi tipici delle proprie attività ed anche e l’autovettura Lamborghini “Huracan”, la supercar utilizzata per il trasporto urgente di organi, plasma e sangue.

Appuntamento per sabato 2 settembre in piazza Mazzini a Terracina, con inizio alle ore 18.