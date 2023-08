Fondi, in questi giorni la pulizia delle principali piazze

La polemica, la programmazione e comunque la pulizia. Stiamo parlando dello sporco in centro a Fondi che stava caratterizzando il basolato e le principali piazze del centro.





Era montata la polemica da parte dei cittadini e di una parte dell’opposizione, ma in realtà la pulizia era stata programmata per tempo ma rinviata a causa di problemi di personale della società che si occupa della nettezza urbana in città.

Nei giorni scorsi è iniziata l’opera di pulizia, impegnate le principali piazze centrali e anche quella del teatro all’aperto di piazza de Gasperi. Proprio la piazza e e i gradoni del teatro all’aperto, come ha reso noto l’ assessore all’ Ambiente Fabrizio Macaro, verranno puliti ogni venerdì fino a fine estate.