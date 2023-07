Si è temuto il peggio ieri a Fondi in viale Vittorio Emanuele Orlando quando, in un condominio al civico 31, per cause ancora da chiarire, intorno alle 18 è scattato l’allarme per un incendio in appartamento.

Intervenuti immediatamente sia i Vigili del Fuoco che i Falchi della Protezione Civile i Carabinieri e un mezzo del 118.





Tanta paura, danni all’abitazione ma nessun ferito.