Arrestato per droga, concessi gli arresti domiciliari

Concessi gli arresti domiciliari con autorizzazione al lavoro tutte le mattine nei territori di Latina, Roma e Frosinone – così come richiesto dal difensore avvocato Pasquale Di Gabriele – al 31enne tratto in arresto due giorni fa a Gaeta a seguito di una operazione condotta dagli uomini del locale Commissariato di Polizia, coadiuvati dalla unità cinofila.

A.S.M., a seguito di perquisizione domiciliare, era stato trovato in possesso di 60gr di cocaina, 150 gr di hashish, materiale per il confezionamento delle sostanze stupefacenti, coltello a serramanico con tracce di sostanze, nonché di alcune dosi già pronte per la cessione.





Durante l’udienza di convalida, sono stati prodotti documenti attestanti la situazione reddituale, lavorativa e personale, con particolare riferimento allo status di assuntore dell’indagato, idonei a sostenere le richieste difensive, accolte dal Giudice delle Indagini preliminari il Domenico Di Croce. Il Pubblico Ministero, invece, è Chiara D’Orefice.