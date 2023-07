Tragedia sul litorale di Fondi, annega un turista di Patrica

Era venuto sul litorale di Fondi dalla sua Patrica, in provincia di Frosinone, per andare al mare, ma venerdì pomeriggio il relax balneare ha fatto posto al dramma: il 46enne Fabio Piroli è morto per annegamento.

Inutili i tentativi di rianimazione dei sanitari dell’ambulanza sopraggiunta dopo che era stato recuperato in acqua privo di sensi. Il personale della Centro Italia Soccorsi ha provato a salvarlo per circa un’ora e mezza, poi è stato costretto a dichiarare il decesso.





La tragedia, che ha visto giungere nei pressi anche un’eliambulanza, si è consumata intorno alle 16 all’altezza di un tratto di spiaggia libera non assistita in zona Capratica, tra il lido San Salvador e lo stabilimento il Grillo.

Ad operare, oltre ai sanitari, i militari della guardia costiera di Gaeta, che hanno coordinato i soccorsi e le fasi successive supportati da una pattuglia di carabinieri.

Piroli, che lavorava presso un’industria farmaceutica di Anagni, lascia la moglie e una figlioletta.