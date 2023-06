Fondi, centinaia di presenze per il torneo interregionale di scherma

La scherma, grazie ad un importante evento promosso nell’ambito del programma Fondi Città Europea dello Sport, è stata la grande protagonista dello scorso weekend.

Sabato 3 e domenica 4 giugno si è infatti svolto presso il Palazzetto dello Sport il Primo Trofeo Interregionale di scherma a squadre GPG e Prime lame “Città di Fondi”. Una prima assoluta per la città che mai aveva ospitato una manifestazione di tale disciplina. Un evento straordinario che ha richiamato circa 280 atleti provenienti da ogni parte d’Italia per un totale di oltre 700 presenze nei due giorni di evento. Dodici le categorie in gara suddivise nelle tre armi: spada, fioretto e sciabola. Le due giornate sono state aperte con i saluti istituzionali dell’amministrazione comunale e del presidente del Comitato Regionale FIS Lazio, il dott. Claudio Fontana, principale sostenitore e promotore di questa manifestazione. L’inno d’Italia ha dato poi il via alla manifestazione e alle emozionanti sfide tra i giovani atleti.





FOTOGALLERY

1 di 4

“Ci tengo a ringraziare l’amministrazione e il sindaco per l’ottima accoglienza che tutta la cittadinanza ci ha riservato – afferma Claudio Fontana, presidente del Comitato Regionale Fis Lazio – ringrazio anche il Club Scherma Fondi nella figura del tecnico Tullio Gabriele e del presidente Tullio Franco per l’organizzazione di questo Trofeo. La posizione geografica privilegiata della città ha favorito la partecipazione di numerose società provenienti dal Centro e Sud Italia, e come Comitato Regionale Fis Lazio siamo estremamente soddisfatti di questo successo. Questo primo Trofeo segna l’inizio di un nuovo percorso e insieme al Sindaco abbiamo salutato questa manifestazione con la promessa reciproca di continuare su questa strada”.

“Aver avuto la possibilità di organizzare questo evento – aggiunge Gabriele Tullio, tecnico del Club Scherma Fondi e organizzatore di questa manifestazione – è un segnale di fiducia e vicinanza da parte del nostro Comitato Regionale e per questo ringrazio il Presidente Claudio Fontana. Non era scontato poter portare questa manifestazione a Fondi, quindi speriamo che sia di buon auspicio per gli anni a venire. Voglio sottolineare come questi eventi siano importanti anche per l’indotto che generano nel nostro territorio: oltre 700 arrivi da tutta Italia, considerando che la stagione estiva è alle porte questo dato è sicuramente rilevante”.

In concomitanza con l’evento, domenica 4 giugno, si è tenuta una Giornata di Open Day, durante la quale molti hanno avuto la possibilità di provare questo affascinante sport.