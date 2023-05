Terracina, il centrosinistra guarda al gruppo consiliare unico: la proposta di Di Sauro

Primo incontro della coalizione di centrosinistra dopo la conclusione della tornata elettorale dello scorso 14-15 maggio. In un’assemblea pubblica molto partecipata si sono incontrati i dirigenti, i candidati e i volontari del Partito democratico, del Movimento 5 stelle e di Terracina rinasce, attorno a un tavolo per riflettere sull’esito del voto e decidere su come proseguire l’attività sia nell’istituzione comunale che nella città.

L’incontro è stato aperto con l’intervento di Fabrizio Di Sauro che, rilevando il dato della mancata partecipazione al voto come l’indicatore più preoccupante dello scollamento tra i cittadini e le proposte politiche, ha presentato una proposta organizzativa per il proseguimento del progetto di coalizione politica che prevede “la costituzione di un gruppo consiliare unico, l’individuazione di una sede di coalizione, l’organizzazione di gruppi di lavoro misti per supportare il lavoro dei consiglieri comunali e per costruire un’azione politica nella città”.





Per Di Sauro l’azione più importante, in questa fase, è “mantenere fede agli impegni assunti con gli elettori che hanno dato fiducia alla coalizione e che si aspettano il proseguimento di questa esperienza positiva”. Il modello proposto? “Raccogliere dall’azione politica delle forze di coalizione i temi e le indicazioni da portare nel consiglio comunale e viceversa”. È seguito un ampio dibattito da cui è scaturita una conferma unanime nella volontà di proseguire il progetto politico della coalizione con tante proposte finalizzate ad arricchire ulteriormente le modalità organizzative: la realizzazione di una conferenza sullo stato delle opere pubbliche, così come la realizzazione come sede della coalizione di uno spazio polivalente, modello Spazio Attivo, anziché la semplice sede politica.

“Alcuni nodi problematici sono emersi in merito alla possibilità di utilizzare una denominazione unica per il gruppo consiliare”, fa sapere il neoconsigliere comunale Di Sauro, che invece ritiene quella strada in grado di rafforzare il progetto politico in essere. “Nei prossimi giorni si riunirà l’organo direttivo del Partito democratico per decidere in merito e capiremo quale sarà la reale forza e il reale convincimento della coalizione”.