Yoga, canottaggio e aikido sul Lago di Fondi: appuntamento al Raddotto Club

Yoga, canottaggio, aikido: in arrivo una giornata di sport e natura sulle rive del Lago di Fondi, con lezioni gratuite ed attività per grandi e piccini. Una bella iniziativa per avvicinarsi a discipline meno conosciute ma in grande crescita sul territorio locale.

Mancano ormai pochissimi giorni a “LagoSport”: l’evento in programma domenica 28 maggio presso il Canoa Club Raddotto, in via Maginotti (località Alfieri).





L’appuntamento, che si inserisce nel programma ufficiale di Fondi Città europea dello sport 2023, si articola in tre diversi momenti per altrettante discipline, tutte gratuite per l’occasione.

Dalle 10:00 alle 18:00, grazie al Gruppo sportivo Fiamme Gialle, si terranno prove di canoa e canottaggio, ma anche attività in barca e outdoor con simulatori, aperte a tutti dagli 8 anni in su.

Alle 15:30, la quiete e la tranquillità dello specchio d’acqua saranno ideali per una lezione di yoga a cura di Fabienne Mattei. Per info e prenotazioni 327-1713591.

In mattinata, invece, spazio all’aikido, con una doppia sessione, in programma alle 9:30 e alle 11:30, con i maestri Raffaele Adornato e Moreno Carnevale. Per info e prenotazioni in questo caso 347-1065685.

«Un bellissimo evento – commentano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore allo Sport Fabrizio Macaro – che racchiude appieno lo spirito e il significato del titolo che la Città ha conquistato per il 2023: vivere lo sport a 360 gradi, praticando l’attività fisica anche non agonistica per accrescere il proprio benessere psicofisico, vivendo la natura e il territorio e promuovendo le discipline ancora meno note e praticate. L’invito, naturalmente, è rivolto a tutta la cittadinanza, ai turisti e ai comuni limitrofi. Un sentito ringraziamento al Raddotto Club che consente di vivere, anche da un punto di vista sportivo, il nostro meraviglioso lago».

L’evento gode del patrocinio, oltre che del Comune di Fondi, anche del Coni, delle Fiamme Gialle e del Parco naturale regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi. Media partner Radio Show Italia 103.5.