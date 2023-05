Taekwondo, il campione italiano Simone Arduini premiato dal sindaco di Fondi

Fondi terra di amanti dello sport, atleti e campioni. L’ultimo in ordine di tempo, che ha dato lustro non solo al taekwondo locale ma all’intera città, è il maestro Simone Arduini.

Nonostante l’infaticabile attività dell’insegnamento, lo sportivo non ha trascurato i suoi allenamenti come atleta conquistando il titolo italiano ai campionati che si sono svolti a fine aprile a Bagheria, in Sicilia. Dopo quattro incontri, Arduini si è infatti laureato campione italiano master nella categoria -68kg.





“Anche in questo caso non è mancato da parte dell’amministrazione un riconoscimento per l’atleta che ha portato in alto il buon nome della città di Fondi, dando lustro allo sport pontino e all’intera comunità”, fanno sapere dal Comune.

A consegnargli una targa simbolica martedì pomeriggio il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto, l’assessore allo Sport Fabrizio Macaro assieme ai colleghi di giunta Notarberardino e Stravato, il presidente dell’omologa commissione Cristian Peppe e il consigliere Vincenzo Mattei.

Momenti di emozione e applausi presso l’aula consiliare ‘Luigi Einaudi’ dove sono accorsi tutti gli allievi della scuola Taekwondo Arduini.

