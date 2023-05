“Alla scoperta del territorio… sulle tracce dell’Antica Roma”: venerdì le premiazioni

Venerdì 26 maggio, alle ore 17.30, si terrà la premiazione della IV edizione del concorso “Alla scoperta del territorio… sulle tracce dell’Antica Roma”, indetto dall’I.I.S. “Gobetti-de Libero” di Fondi e rivolto alle classi 2^ e 3^ della scuola secondaria di I grado. La cerimonia avrà luogo presso l’aula magna “Gilberta Di Sarra” della sede di via Gobetti.

L’organizzazione dell’evento è stata possibile grazie all’impegno del dirigente scolastico, la professoressa Rosalba Rosaria Bianchi, che da sempre incoraggia e sostiene tutte le iniziative volte a rendere la scuola un luogo di formazione continua e crescita attiva.





Il concorso, dedicato alla valorizzazione del territorio, allo sviluppo della creatività e della ricerca personale, è finalizzato a rafforzare il senso di appartenenza dei più giovani alla comunità locale, attraverso una conoscenza attiva e partecipata, nonché alla formazione civica dei futuri cittadini. I candidati si sono cimentati in lavori che afferiscono alle quattro sezioni in cui si articola il concorso (poesia, prosa, arti figurative, multimediale), realizzando uno studio mirato alla promozione del patrimonio storico, culturale e artistico-archeologico come investimento per il futuro. La giuria esaminatrice, presieduta dalla professoressa Maria Luigia Marino, è quest’anno composta dalle dottoresse Vittoria Iannone e Caterina Muccitelli e dalla professoressa Carmina Sepe.

Il progetto nasce da un’idea delle docenti referenti, le professoresse Daniela Capasso, Gilda Nunziata, Giorgia Venditti e Silvia Vocella, con la collaborazione della collega Monia Biasillo, e vede il patrocinio del Comune di Fondi e dell’Ente Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi.

L’evento conclusivo sarà impreziosito dalla presenza del professor Lucio Biasillo, già docente di storia e filosofia presso i licei di Latina, Terracina e Fondi dall’a.s. 1992-1993. Il professore ha iniziato la sua carriera di insegnante nella scuola primaria dal 1971, ricoprendo anche la carica di operatore psico-pedagogico. Attualmente continua ad occuparsi dei problemi della psicopedagogia e della formazione degli insegnanti. Il suo intervento sarà un vero e proprio viaggio tra le bellezze storiche e architettoniche, a testimonianza delle tracce dell’Antica Roma nel territorio.