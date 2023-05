Fiera dell’Ascensione a Cisterna, rinviata al 10-11 giugno

A causa della grave incertezza delle condizioni meteorologiche, per garantire una larga partecipazione della cittadinanza e anche in favore delle attività commerciali sia ambulanti che in sede fissa, l’Amministrazione comunale ha deciso di rimandare la Fiera dell’Ascensione a sabato 10 e domenica 11 giugno.

Le attività delle classi quinte delle scuole primarie inizialmente previste per oggi presso l’area del Filetto, si svolgeranno giovedì 1° giugno, mentre la cerimonia di commemorazione del Sergente Massimiliano Ramadù caduto in Afghanistan, rimane fissata per domenica con raduno delle associazioni combattentistiche, d’arma e di volontariato, delle autorità civili e militari in piazza XIX Marzo alle ore 10:30.





«Abbiamo dovuto prendere atto che la grave incertezza delle condizioni meteorologiche non avrebbe garantito una larga partecipazione della cittadinanza: abbiamo così deciso di rimandare la Fiera dell’Ascensione a sabato 10 e domenica 11 giugno prossimi, anche per favorire le attività commerciali sia ambulanti che in sede fissa – ha detto l’Amministrazione comunale –. Nell’area del Filetto, si sarebbe dovuto tenere un altro momento importante della nostra tradizione popolare con la rievocazione della storica Fiera del Bestiame, che avrebbe visto l’esposizione di animali da cortile, cavalli e mucche maremmane. La valorizzazione delle nostre tradizioni si sarebbe poi concretizzata, tra le altre attività, anche nelle poesie recitate nei dialetti della transumanza con accompagnamento musicale. Siamo certi di poter recuperare in altro week-end la tradizionale Fiera dell’Ascensione, appuntamento dalla connotazione storica, culturale e commerciale che da sempre con la Fiera della Ricalata di ottobre, costituisce un polo di aggregazione per la nostra comunità affinché la Fiera sia anche un volano per l’economia cittadina. Comunichiamo infine che l’appuntamento con le classi quinte delle scuole primarie presso l’area del Filetto, per conoscere meglio la vita ai tempi della palude, si svolgerà giovedì 1° giugno».