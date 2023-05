Il prosciutto di Fondi sulla guida del “Gambero Rosso”

Una menzione e ben “tre fette” nella guida Grandi Salumi 2023 del “Gambero Rosso” per la macelleria di Fondi di Enzo Mattei di piazza Porta Vescovo.

Ad essere citato come un “capolavoro dei prosciutti” quello di suino casertano prodotto dalla nota macelleria di Fondi e che viene realizzato attraverso il crudo di suino rustico e da cosce di maiale casertano.





Nella stessa guida c’è spazio per essere citati anche per altri salumi come il guanciatello e la tipica salsiccia di Monte San Biagio, entrambi citati con “due fette rosse”.