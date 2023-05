“Per Rosetta e tutte le vittime delle Marocchinate”, l’omaggio floreale targato Fondi Vera

“Per Rosetta e tutte le vittime delle Marocchinate”. Nel pomeriggio di giovedì, accompagnato da una delegazione del movimento di partecipazione politica Fondi Vera, il consigliere comunale Francesco Ciccone ha deposto un omaggio floreale con tanto di tricolore, “come doveroso tributo alle vittime delle Marocchinate”, ai piedi del Monumento ai caduti in piazza De Gasperi.

Una rosa rossa, invece, è stata lasciata all’esterno della Chiesa di San Francesco, dove furono girate le drammatiche scene dello stupro della protagonista del film La Ciociara, ovvero Cesira e sua figlia Rosetta, ad opera dei goumiers. “Un episodio di violenza identico a quelli che purtroppo nel 1944 hanno dolorosamente segnato la storia di numerosi Comuni del nostro territorio, tra cui Fondi, che ha pagato un prezzo altissimo”, ricorda Ciccone. “In queste settimane ho riproposto gli scritti di Geremia Iudicone e Giulia Rita Eugenia Forte per sensibilizzare chi ancora ignora la triste storia delle Marocchinate. Credo ci sia fortemente bisogno di non dimenticare e onorare il ricordo, in particolare il 18 maggio, data individuata come Giornata Nazionale in memoria delle vittime di questo dramma”.





