Centinaia di atleti a Fondi per il campionato nazionale di taekwondo Itf

Grande successo per il campionato nazionale di taekwondo Itf unificato che si è svolto domenica 7 maggio al Palazzetto dello Sport di Fondi, alla presenza di centinaia di atleti provenienti da tutta Italia. Dal Trentino alla Calabria: tante le scuole che hanno affrontato un lungo viaggio per sfidarsi sul quadrato di via Mola di Santa Maria.

Il maestro Goffredo Francioni e il direttore generale del centro nazionale sportivo ‘Libertas Coni’ Fabio Caiazzo hanno descritto l’evento come una “competizione caratterizzata da un livello tecnico altissimo, di grande spessore come non si vedeva da anni”. Emozionante il momento delle premiazioni, che ha visto il sindaco Beniamino Maschietto e l’assessore allo Sport Fabrizio Macaro consegnare ben 12 ori, 10 argenti e 21 bronzi.

“Un gruppo unito è indistruttibile”, è stato il commento a caldo del maestro Gabriele Di Manno, che in qualità di presidente della Asd Taekwondo Di Manno ha promosso e organizzato l’evento. “E’ stato meraviglioso vedere tanti atleti e tante scuole e, soprattutto, toccare con mano la crescita caratteriale e tecnica dei nostri ragazzi, molti dei quali saliti sul podio. Voglio inoltre ringraziare il sindaco e l’intera amministrazione per averci dato la possibilità di organizzare questo grande evento, ma anche per il supporto offerto e la presenza costante”.

“Tutto ciò – aggiunge il dg del centro nazionale sportivo ‘Libertas Coni’ Fabio Caiazzo – non sarebbe stato possibile senza il coordinatore nazionale taekwondo Libertas, il maestro Goffredo Francioni, l’instancabile maestro Gabriele Di Manno e il coordinatore arbitri nonché amico di sempre e istruttore Alberto Carnevale: grazie a tutti per l’immenso lavoro di squadra”.

L’evento, che rientrava nel programma ufficiale di Fondi Città Europea dello Sport 2023, è stato organizzato con il patrocinio del Comune di Fondi e del Coni Lazio.