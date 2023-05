Si dimette il presidente della commissione: “impossibilitato al dialogo con l’assessore”

I consiglieri comunali di opposizione Franco Cardinale, Francesco Ciccone, Tiziana Lippa, Stefano Marcucci, Luigi Parisella, Salvatore Venditti e Luigi Vocella nelle scorse ore hanno diffuso una nota attaccando l’amministrazione comunale di Fondi presieduta dal sindaco Beniamino Maschietto. Al centro della questione le dimissioni del presidente della Commissione Ambiente Onorato Di Manno che si sarebbe dimesso, secondo quanto hanno dichiarato dall’opposizione, “perché impossibilitato ad avere un dialogo, a suo dire, con l’assessore al ramo, Fabrizio Macaro”.

LA NOTA DELLE OPPOSIZIONI





Non si riuniva da otto mesi, e di tempo ne passerà ancora. Perché l’attesa seduta della Commissione Consiliare Ambiente prevista inizialmente per il 3 Maggio e poi rinviata alla mattinata odierna con convocazione per le ore 10 è saltata.

La motivazione è presto detta: il Presidente della Commissione, il Consigliere Comunale Onorato Di Manno, in quota Forza Italia, ha rassegnato le proprie dimissioni in apertura di seduta, perché impossibilitato ad avere un dialogo, a suo dire, con l’assessore al ramo, Fabrizio Macaro, in quota “Io sì”.

La compagine di Opposizione ne prende atto, evidentemente la compattezza dell’Amministrazione Maschietto scricchiola. Già nelle ultime settimane era stato evidente il malessere tra i banchi della maggioranza. Tra assenze strategiche in Consiglio, astensioni contro il volere della maggioranza ed addirittura Consiglieri che lavorano alla formazione di altre compagini politiche sono evidenti i segnali di problemi interni. E tutto questo viene fuori in un ambito di grande rilevanza, ovvero l’Ambiente. Basti pensare che nella seduta odierna si sarebbe parlato del protocollo d’intesa con le associazioni animaliste per favorire le adozioni dal canile, da mesi il tema principale è quello della costruzione di un impianto di cremazione, alle porte c’è la stagione degli incendi boschivi, continua ad essere di attualità

il problema dell’abbandono di rifiuti. Un quadro, insomma, che dimostra come l’Ambiente debba essere attenzionato in maniera costante da un’Amministrazione Comunale.

Ci auguriamo che sia fatta chiarezza nel più breve tempo possibile, soprattutto in termini politici e non solo amministrativi, perché questa Città vive emergenze che non possono essere sottovalutate e non meritano di essere considerate di secondo piano rispetto ai rapporti più o meno idilliaci tra un Presidente di Commissione ed un Assessore.