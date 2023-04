Incidente mortale sulla Migliara 47: perde la vita un 21enne, grave l’amico

Ancora un incidente stradale con esiti drammatici, in provincia di Latina: il 21enne Matteo Campagna, di Pontinia, è morto, mentre un’amico 19enne è ricoverato in gravi condizioni presso l’ospedale Santa Maria Goretti. Sono rimasti coinvolti in un terribile schianto avvenuto a cavallo tra sabato e domenica, poco prima della mezzanotte, lungo la Migliara 47, tra i comuni di Pontinia e Sezze.

FOTOGALLERY





Viaggiavano su una Lancia Ypsilon guidata dal più piccolo dei due, M.C. le sue iniziali, che secondo le ricostruzioni ha perso il controllo del veicolo mentre viaggiava in direzione Ceriara, subito dopo aver attraversato l’incrocio con la statale Appia. A quel punto, l’utilitaria è finita contro il muro di un ponticello d’accesso a una proprietà privata, venendo sbalzata in un fossato adiacente.

Per permettere l’intervento dei sanitari del 118 sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, che hanno estratto i corpi dei ragazzi dalle lamiere contorte. Nulla da fare, però, per Campagna. Sarebbe deceduto sul colpo.

I rilievi sulla dinamica dell’accaduto sono stati affidati ai carabinieri della Compagnia di Latina, intervenuti con i militari della sezione Radiomobile e della Stazione di Pontinia.