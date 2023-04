Verifiche sui lavori alle gallerie di Terracina: tabella di marcia ok

Nei giorni scorsi le verifiche da parte dell’Anas sul lungo cantiere sulla via Appia.





I lavori, avviati maggio del 2021 per un importo di 75 milioni di euro, che verranno eseguiti sia in direzione sud che in direzione nord, riguardano in particolare il rinforzo del rivestimento in calcestruzzo; l’impermeabilizzazione, la raccolta e lo smaltimento delle acque, nonché la sistemazione degli impianti di illuminazione, emergenza, antincendio e videosorveglianza.

Per quanto riguarda il termine, i lavori della galleria in direzione nord saranno conclusi entro l’estate e successivamente si proseguirà con gli interventi di manutenzione nella direzione sud con le stesse modalità.