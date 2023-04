In bici fino a Reggio Calabria per la donazione di organi

Mancano pochi giorni ormai a Giuseppe Iacovelli per raggiungere l’obiettivo di raggiungere Reggio Calabria in bicicletta. Partito da Fondi lo scorso 11 aprile, Iacovelli sta compiendo questo viaggio nel sud Italia per sensibilizzare sul tema della donazione degli organi.





Si tratta della terza edizione del Tour Dono per la Vita che lo vede impegnato in 15 tappe tra Venafro, Campobasso, Foggia, San Giovanni, Barletta, Bari, Taranto, Policoro, Corigliano, Crotone, Catanzaro, Vibo Valentia, Roccella, Bova per giungere dopo oltre mille chilometri in quel di Reggio Calabria.

Tra i promotori dell’evento che sta suscitando tanto interesse ad ogni tappa, la Federazione Italiana Nefropatici Trapiantati di Rene e Donatori, ma anche il sostegno di diverse associazioni, quali L’AIDO – Associazione Italiana Donatori di Organi, l’Associazione Nazionale Ambulanti e diverse sigle associative legate al trapianto di organi.

Iacovelli, come da calendario, dovrebbe raggiungere la tappa più a sud dell’Italia il prossimo 26 aprile.