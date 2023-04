In 500 per l’accensione del fuoco della Pedagnalonga a Borgo Hermada

Oltre 500 persone hanno preso parte all’accensione del fuoco della Pedagnalonga, l’evento che giovedì ha di fatto aperto ufficialmente le celebrazioni per la 49esima edizione in programma domenica prossima a Borgo Hermada.

Il fuoco era stato acceso a piazza Municipio a Terracina e poi portato con la torcia, passata di mano in mano grazie alla staffetta dei ragazzi, ha raggiunto il cuore di Borgo Hermada: nell’ultimo tratto, in rappresentanza di tutte le associazioni e gruppi sportivi che collaborano con la Pedagnalonga durante tutto l’anno, la torcia è stata portata dai ragazzi speciali dell’Associazione Avatar che dopo il tratto hanno passato la torcia a Gino Rigoni, non vedente e storico partecipante alla Pedagnalonga accompagnato dal figlio Fabio.





L’arrivo della lunga staffetta è stato accolto da due ali di folla che hanno applaudito i tedofori fino all’arrivo in piazza dov’erano posizionate le associazioni combattentistiche, le società sportive, gli studenti e le associazioni e i rappresentanti della parrocchia che collaborano con la Pedagnalonga. «Sono molto emozionato per la grande risposta a questo evento che apre di fatto le celebrazioni per l’edizione numero 49 ed è un piacere vedere qui tanti amici che si danno da fare per continuare questa tradizione che è ormai parte integrante del nostro territorio» ha spiegato Pasqualino Sicignano presidente della Pedagnalonga. Poi hanno preso parola anche i rappresentanti dei collaboratori che hanno letto alcune pergamene, così come il giuramento dell’atleta.

Anche quest’anno a Borgo Hermada ci sarà una delegazione di ragazzi di Duino Aurisina, a rappresentare il territorio giuliano ci sarà Massimo Romita presidente del Gruppo Ermada Flavio Vidonis che presenterà l’edizione di DuinoBook che viene sviluppato grazie alla collaborazione con le sezioni del gruppo Ermada come quella di Borgo Hermada (Lazio) particolarmente attiva, Vienna (Austria) e Lubiana (Slovenia).

La Pedagnalonga di domenica prossima è già sold-out da diversi giorni: la vendita dei pettorali era iniziata già a gennaio grazie alla vendita online scelta da tantissimi appassionati, anche moltissimi del territorio, che hanno voluto garantirsi con largo anticipo la partecipazione a questo storico appuntamento attraverso le campagne di Borgo Hermada e i poderi della Bonifica Pontina. Anche la vendita nei punti di distribuzione fisici sul territorio hanno letteralmente polverizzato i pettorali negli ultimi mesi. Chi non ha potuto accaparrarsi il pettorale in questi mesi non potrà partecipare alla manifestazione visto che, oltre alle strade pubbliche, il tracciato attraversa tantissimi fondi privati, cortili e altre proprietà private nelle quali non è consentito accedere senza la regolare iscrizione all’evento.

Per l’occasione le strade interdette al traffico veicolare saranno le seguenti: via C.Battisti, Migliara 58, via Mortola, Migliara 57, strada Capo dei Bufali, via Macchiarella, Guardiola, via Macchia di Piano II°, via Circondariale, via Macchia di Piano I°, via G. De Medici, via A.Sani e Bonificatori della Palude Pontina.

I parcheggi, con indicazioni sul posto, sono: in via dei Bonificatori della Palude Pontina, via Bolognini e via Circonvallazione.

Anche le corse podistiche di 21km e 12km del circuito In Corsa Libera Opes hanno fatto segnare un buon successo di partecipanti che in queste ore ha toccato quota 600 iscritti che saranno al via domenica alle 9:30. Poco dopo partirà la passeggiata enogastronomica sempre da piazza XXIV Maggio.