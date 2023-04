1 kg di cocaina nel furgone, arrestati dai Carabinieri

Nel pomeriggio del 30 marzo scorso, i Carabinieri della Stazione di Borgo Grappa Di Latina hanno tratto in arresto, in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, due soggetti di 48 e 36 anni.

Entrambi sono stati fermati insieme, a bordo di un furgone, nel corso del quotidiano controllo alla circolazione stradale. Sin da subito entrambi gli occupanti del veicolo si sono mostrati particolarmente agitati ed insofferenti nei confronti degli operanti, e per tale motivo sono stati sottoposti a perquisizione all’esito della quale sono stati trovati in possesso di 16 panetti di sostanza stupefacente del tipo cocaina, ognuno da circa 1 kg, occultati all’interno di un secchio per la spazzatura.





All’esito delle operazioni i due uomini sono stati dichiarati in stato di arresto.

L’attenzione del Comando Provinciale Carabinieri di Latina rimane alta e costante sull’intero territorio di competenza al fine di fornire una risposta concreta ed incisiva alle legittime pretese di ordine e sicurezza pubblica avanzate dai cittadini, specie per quanto concerne la tutela ed il rispetto delle misure per fronteggiare i reati predatori, lo spaccio di sostanze stupefacenti, specie tra i giovani.

Pertanto continueranno con assiduità i servizi di prevenzione e contrasto svolti dall’Arma dei Carabinieri, affiancando alla capillare perlustrazione del territorio una continua e attività info-investigativa, contattando commercianti e cittadini al fine di acquisire quante più notizie utili per prevenire il ripetersi dei reati ed assicurare alla giustizia gli autori di quelli già perpetrati: è difatti fondamentale la collaborazione di tutti, non solo degli addetti ai lavori, ma anche e soprattutto della cittadinanza la quale è invitata a segnalare al numero di emergenza 112 qualsiasi situazione dubbia di cui venga a conoscenza.