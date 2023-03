Antenna a via Mola della Corte, arriva l’ordinanza di demolizione

Con ordinanza dirigenziale numero 73 del 23 marzo 2023, il dirigente del settore IV Bonaventura Pianese ha emesso un’ordinanza di demolizione del costruendo impianto di telefonia mobile in via Mola della Corte a Fondi. A seguito del verbale di constatazione redatto dalla Polizia Locale in data 9/12/2022 e di una successiva verifica da parte degli uffici competenti, è infatti emerso che nel sito in questione gravano svariati vincoli di natura sovracomunale e che nell’istanza prodotta dall’impresa costruttrice risulta erroneamente attestata l’insussistenza del vincolo paesaggistico per l’area oggetto di intervento.

Inoltre, come emerso dal PAI (Piano di Assetto idrogeologico), il sito ricade in area soggetta ad attenzione idraulica.





Si specifica che l’ordinanza è arrivata a seguito dell’annullamento del silenzio assenso disposto dal Suap in assenza del quale non sarebbe stato possibile emettere il provvedimento.